Szwecja poinformowała, że zezwoli na odstrzał 72 wilków w pięciu okręgach w pobliżu Sztokholmu od 2 stycznia do 15 lutego 2027 roku. Stało się to po tym, jak w ubiegłym roku sąd administracyjny zablokował planowany odstrzał 48 zwierząt. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Argument władz

Szacuje się, że w Szwecji żyje około 355 wilków. Administracje okręgów oświadczyły, że mała skandynawska populacja ma problem chowu wsobnego, dlatego jej redukcja powinna odbywać się stopniowo i równolegle z działaniami przeciwdziałającymi temu problemowi.

Szwedzki rząd od ponad 15 lat dąży do zmniejszenia liczebności wilków, co wywołuje sprzeciw obrońców przyrody. Licencjonowane polowania na wilki dopuszczono w kraju od 2010 roku, gdy ich liczebność przekroczyła 200 osobników.

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Zastrzeżenia ekologów

W ubiegłym roku organizacje ekologiczne zaskarżyły licencje na odstrzał 48 wilków i doprowadziły do uchylenia decyzji. Sąd administracyjny orzekł, że administracje okręgów nie udowodniły, iż polowanie nie zaszkodzi zdrowej populacji wilków.

Przewodnicząca Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Beatrice Rindevall nazwała nowy plan nie do przyjęcia, ponieważ odstrzelony może zostać mniej więcej co piąty wilk w kraju. Jej zdaniem polowanie może pogorszyć sytuację z chowem wsobnym w populacji.

Jednocześnie rolnicy i myśliwi uważają wilki za zagrożenie z powodu ataków na owce i psy myśliwskie oraz opowiadają się za ściślejszą kontrolą ich liczebności. W latach 60. XX wieku wilki w Szwecji niemal wytępiono polowaniami, po czym gatunek objęto ochroną. Zwierzęta zaczęły ponownie pojawiać się pod koniec lat 70. i w latach 80., a ich populacja rosła w latach 90.

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