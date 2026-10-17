Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что еще до Рождества возможна эскалация действий со стороны России — государства-агрессора. По его словам, информация от польских, украинских и союзнических спецслужб свидетельствует о риске усиления угроз. Об этом сообщает Interia.

Риски для границ и железной дороги

Туск сказал, что не опирается на собственные прогнозы или интуицию, а учитывает данные служб и конкретные рекомендации по действиям. Он ожидает сложную зиму, в частности в вопросах безопасности границ и железнодорожной инфраструктуры.

Премьер уточнил, что речь идет об объектах на украинской стороне, которые могут использоваться для перевозки газа, нефти и продовольствия. Он также заявил, что в Польше следует ожидать попыток саботажа и провокаций в больших масштабах, чем ранее.

По словам Туска, в Латвии уже видели людей в форме, а Литва ожидает серьезной провокации. Польский премьер считает, что Россия будет усиливать эскалацию и проверять реакцию других государств.

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Готовность польской обороны

На фоне российских атак на Украину вблизи польской границы Правительственный центр безопасности Польши в течение суток выпустил несколько предупреждений для Люблинского и Подкарпатского воеводств. Во время воздушных тревог в польском воздушном пространстве несколько раз действовала военная авиация. Одно из предупреждений для нескольких повятов Люблинского воеводства касалось угрозы удара с воздуха.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские системы противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны находятся в полной готовности к приведению в действие по решению оперативного командующего. По его словам, ночью был атакован один из пунктов пропуска возле польской границы на украинской стороне.

Косиняк-Камыш назвал ситуацию очень серьезной и упомянул среди вызовов повреждения кабелей, помехи GPS, деятельность «теневого флота», провокации с использованием дронов и нарушения воздушного пространства в Польше, Европе и Балтийском регионе.

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