Premier Polski Donald Tusk po szczycie Rady Europejskiej w Brukseli oświadczył, że jeszcze przed Wigilią możliwa jest eskalacja działań ze strony Rosji — państwa-agresora. Jak powiedział, informacje polskich, ukraińskich i sojuszniczych służb specjalnych wskazują na ryzyko nasilenia zagrożeń. Poinformowała o tym Interia.

Zagrożenia dla granic i kolei

Tusk powiedział, że nie opiera się na własnych prognozach ani intuicji, lecz bierze pod uwagę dane służb i konkretne zalecenia dotyczące działań. Oczekuje trudnej zimy, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa granic i infrastruktury kolejowej.

Premier wyjaśnił, że chodzi o obiekty po stronie ukraińskiej, które mogą być wykorzystywane do transportu gazu, ropy i żywności. Oświadczył również, że w Polsce należy oczekiwać prób sabotażu i prowokacji na większą skalę niż wcześniej.

Według Tuska na Łotwie widziano już ludzi w mundurach, a Litwa oczekuje poważnej prowokacji. Polski premier uważa, że Rosja będzie nasilać eskalację i sprawdzać reakcję innych państw.

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Gotowość polskiej obrony

Wobec rosyjskich ataków na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce w ciągu doby wydało kilka ostrzeżeń dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Podczas alarmów lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej kilkakrotnie działało lotnictwo wojskowe. Jedno z ostrzeżeń dla kilku powiatów województwa lubelskiego dotyczyło zagrożenia uderzeniem z powietrza.

Minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że polskie systemy obrony powietrznej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej są w pełnej gotowości do uruchomienia decyzją dowódcy operacyjnego. Według niego w nocy zaatakowano jedno z przejść granicznych w pobliżu polskiej granicy po stronie ukraińskiej.

Kosiniak-Kamysz określił sytuację jako bardzo poważną i wymienił wśród wyzwań uszkodzenia kabli, zakłócenia GPS, działalność „floty cieni”, prowokacje z użyciem dronów oraz naruszenia przestrzeni powietrznej w Polsce, Europie i regionie bałtyckim.

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