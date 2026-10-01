波兰总理唐纳德·图斯克在布鲁塞尔举行的欧洲理事会峰会后表示，俄罗斯这一侵略国可能在平安夜前升级行动。他称，来自波兰、乌克兰及盟国情报机构的信息表明，威胁加剧存在风险。Interia对此进行了报道。

对边境和铁路的风险

图斯克表示，他并不依据自己的预测或直觉，而是考虑情报机构的数据和具体行动建议。他预计将迎来一个艰难的冬季，尤其是在边境和铁路基础设施安全方面。

总理澄清称，这涉及乌克兰一侧可能用于运输天然气、石油和食品的设施。他还表示，波兰应预期会出现规模大于此前的破坏和挑衅企图。

图斯克称，在拉脱维亚已经见到身穿制服的人员，而立陶宛预计将发生严重挑衅。这位波兰总理认为，俄罗斯将加剧升级，并测试其他国家的反应。

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波兰防御准备状态

在波兰边境附近俄罗斯袭击乌克兰的背景下，波兰政府安全中心在24小时内向卢布林省和喀尔巴阡山省发布了数次警报。在防空警报期间，波兰领空内曾多次有军用航空兵活动。其中一项面向卢布林省数个县的警报涉及遭受空袭的威胁。

波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，波兰的防空、反导和反无人机防御系统已做好充分准备，可根据作战指挥官的决定启用。他称，夜间乌克兰一侧靠近波兰边境的一个口岸遭到袭击。

科西尼亚克-卡梅什称局势非常严峻，并将电缆受损、GPS干扰、“影子舰队”活动、无人机挑衅以及波兰、欧洲和波罗的海地区的领空侵犯列为面临的挑战。

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