秘鲁生产部未批准在该国中北部渔区开展第二个鳀鱼捕捞季。这一决定于10月16日宣布，此前一项科学研究发现种群中幼鱼比例较高，The Rio Times报道。

研究数据

根据秘鲁生产部的信息，秘鲁海洋研究所（IMARPE）进行了2609-10号科学考察航次，并收集了截至10月7日的数据。中北部区域的鳀鱼声学估算生物量约为512万吨。

这一数值比2026年夏季水平低27.9%，比1996年至2025年冬春季的平均水平低22.8%。幼鱼占鱼类总数量的79%，按重量计算占生物量的65%。

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暖水影响

该部还将这一决定与异常温暖的海洋条件联系起来。IMARPE表示，这些条件使鳀鱼更集中于近岸区域、向南迁移，并停留在更深的水层。

渔业和水产养殖副部长赫苏斯·巴里恩托斯表示，大量幼鱼以及当前海洋状况需要采取谨慎做法。鳀鱼产卵低于正常水平，尽管在钦博特与皮斯科之间记录到个别产卵活动。

鳀鱼是秘鲁生产鱼粉和鱼油的重要原料。IMARPE将继续监测种群规模、鱼体长度、分布、产卵和海洋条件，观测结果将决定后续的捕捞决策。

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