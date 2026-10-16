Ministerstwo Produkcji Peru nie zezwoliło na przeprowadzenie drugiego sezonu połowów sardeli w północno-centralnej strefie rybackiej kraju. Decyzję ogłoszono 16 października po badaniu naukowym, które wykazało wysoki udział młodych ryb w populacji, podaje The Rio Times.

Dane z badania

Według Ministerstwa Produkcji Peru Peruwiański Instytut Morza (IMARPE) przeprowadził rejs naukowy 2609-10 i zebrał dane według stanu na 7 października. Biomasę akustyczną sardeli w strefie północno-centralnej oszacowano na około 5,12 mln ton.

Wskaźnik ten jest o 27,9% niższy od poziomu z lata 2026 roku i o 22,8% mniejszy od średniej dla sezonów zimowo-wiosennych z lat 1996–2025. Młode osobniki stanowiły 79% wszystkich ryb pod względem liczebności oraz 65% biomasy pod względem masy.

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Wpływ ciepłych wód

Ministerstwo powiązało tę decyzję także z nietypowo ciepłymi warunkami oceanicznymi. Według IMARPE powodują one, że sardele koncentrują się bliżej wybrzeża, przesuwają się na południe i pozostają na większych głębokościach.

Wiceminister rybołówstwa i akwakultury Jesús Barrientos oświadczył, że duża liczba młodych osobników oraz obecny stan morza wymagają ostrożnego podejścia. Tarło sardeli odbywa się poniżej zwykłego poziomu, choć pojedyncze jego epizody odnotowano między Chimbote a Pisco.

Sardele są ważnym surowcem do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego w Peru. IMARPE będzie nadal monitorować wielkość populacji, długość ryb, ich rozmieszczenie, tarło oraz warunki oceaniczne, a wyniki obserwacji mają określić dalsze decyzje dotyczące połowów.

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