Перу отменило второй сезон отлова анчоусов для защиты молодой рыбы

Министерство производства Перу не разрешило провести второй сезон вылова анчоусов в северо-центральной рыболовной зоне страны. Решение объявили 16 октября после научного исследования, зафиксировавшего высокую долю молодой рыбы в популяции, сообщает The Rio Times.

Данные исследования

По информации Министерства производства Перу, Институт моря Перу (IMARPE) провел научный рейс 2609-10 и собрал данные по состоянию на 7 октября. Акустическая биомасса анчоусов в северо-центральной зоне была оценена примерно в 5,12 млн тонн.

Этот показатель на 27,9% ниже летнего уровня 2026 года и на 22,8% меньше среднего показателя зимне-весенних сезонов 1996–2025 годов. Молодые особи составили 79% всего количества рыбы и 65% ее биомассы по весу.

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Влияние теплых вод

Министерство также связало решение с необычно теплыми океаническими условиями. По данным IMARPE, из-за них анчоусы концентрируются ближе к побережью, смещаются к югу и держатся на большей глубине.

Заместитель министра рыболовства и аквакультуры Хесус Баррьентос заявил, что большое количество молоди и текущее состояние моря требуют осторожного подхода. Нерест анчоусов происходит ниже обычного уровня, хотя отдельные его эпизоды фиксируются между Чимботе и Писко.

Анчоусы являются важным сырьем для производства в Перу рыбной муки и рыбьего жира. IMARPE продолжит отслеживать размер популяции, длину рыбы, ее расположение, нерест и океанические условия, а результаты наблюдений должны определить дальнейшие решения по промыслу.

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