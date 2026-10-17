Prezydent Lula ostrzegł przed ryzykiem powrotu sześciodniowego tygodnia pracy — The Rio Times
Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva 16 października podczas wiecu wyborczego w Juiz de Fora oświadczył, że zwolennicy Bolsonaro mogą przywrócić sześciodniowy tydzień pracy, jeśli wygrają wybory prezydenckie, informuje The Rio Times. Druga tura głosowania w kraju jest zaplanowana na 25 października, a rywalem Luli jest senator Flávio Bolsonaro.
Nowe zasady czasu pracy
Tego samego dnia Kongres Brazylii ogłosił poprawkę do konstytucji, która skraca maksymalny tydzień pracy z 44 do 40 godzin. Przewiduje ona również dwa płatne dni wolne tygodniowo, z których jeden co do zasady ma przypadać na niedzielę, bez obniżenia wynagrodzenia.
Nowe zasady będą wprowadzane etapami: pierwsze skrócenie czasu pracy ma nastąpić około dwóch miesięcy po wejściu poprawki w życie, a etap końcowy — mniej więcej rok później.
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Stanowisko Flávio Bolsonaro
Lula skrytykował również wcześniej zaproponowany przez Flávio Bolsonaro model elastycznej umowy o pracę, zgodnie z którym wynagrodzenie zależałoby od liczby przepracowanych godzin. Według publikacji takie podejście oznaczałoby proporcjonalne obniżenie pensji, wynagrodzenia urlopowego, 13. pensji oraz składek do funduszu FGTS w przypadku skrócenia czasu pracy.
Jednocześnie 13 października Flávio Bolsonaro oświadczył, że poprze poprawkę kończącą system 6×1, ponieważ tego chce większość brazylijskich pracowników. The Rio Times zaznacza, że nie odnotował odpowiedzi jego sztabu na wypowiedź Luli o możliwym uchyleniu nowej zasady.