Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva 16 października podczas wiecu wyborczego w Juiz de Fora oświadczył, że zwolennicy Bolsonaro mogą przywrócić sześciodniowy tydzień pracy, jeśli wygrają wybory prezydenckie, informuje The Rio Times. Druga tura głosowania w kraju jest zaplanowana na 25 października, a rywalem Luli jest senator Flávio Bolsonaro.

Nowe zasady czasu pracy

Tego samego dnia Kongres Brazylii ogłosił poprawkę do konstytucji, która skraca maksymalny tydzień pracy z 44 do 40 godzin. Przewiduje ona również dwa płatne dni wolne tygodniowo, z których jeden co do zasady ma przypadać na niedzielę, bez obniżenia wynagrodzenia.

Nowe zasady będą wprowadzane etapami: pierwsze skrócenie czasu pracy ma nastąpić około dwóch miesięcy po wejściu poprawki w życie, a etap końcowy — mniej więcej rok później.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Flávio Bolsonaro

Lula skrytykował również wcześniej zaproponowany przez Flávio Bolsonaro model elastycznej umowy o pracę, zgodnie z którym wynagrodzenie zależałoby od liczby przepracowanych godzin. Według publikacji takie podejście oznaczałoby proporcjonalne obniżenie pensji, wynagrodzenia urlopowego, 13. pensji oraz składek do funduszu FGTS w przypadku skrócenia czasu pracy.

Jednocześnie 13 października Flávio Bolsonaro oświadczył, że poprze poprawkę kończącą system 6×1, ponieważ tego chce większość brazylijskich pracowników. The Rio Times zaznacza, że nie odnotował odpowiedzi jego sztabu na wypowiedź Luli o możliwym uchyleniu nowej zasady.

Czytaj nas na