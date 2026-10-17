巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦10月16日在茹伊斯迪福拉的一场竞选集会上表示，如果博索纳罗的支持者赢得总统选举，他们可能恢复每周工作六天的制度，《里约时报》报道。该国第二轮投票定于10月25日举行，卢拉的对手是参议员弗拉维奥·博索纳罗。

新的工时规定

同日，巴西国会颁布了一项宪法修正案，将每周最长工作时间从44小时缩短至40小时。该修正案还规定每周有两天带薪休息日，其中一天原则上应为星期日，且不降低工资。

新规将分阶段实施：首次缩短工时应在修正案生效约两个月后进行，最后阶段预计约一年后完成。

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弗拉维奥·博索纳罗的立场

卢拉还批评了弗拉维奥·博索纳罗此前提出的灵活劳动合同模式，该模式下薪酬将取决于实际工作时数。据该媒体报道，若缩短工时，这种做法将导致工资、休假工资、第13个月工资以及缴入FGTS基金的款项按比例减少。

与此同时，弗拉维奥·博索纳罗10月13日表示，他将支持终止6×1工作安排的修正案，因为这是大多数巴西劳动者的意愿。《里约时报》指出，该媒体未记录到其竞选团队就卢拉有关可能废除新规的说法作出回应。

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