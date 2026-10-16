智利不会出售Codelco母公司——The Rio Times

智利政府不会出售国有铜生产商Codelco的母公司，但希望发展合作伙伴关系。经济和矿业部长丹尼尔·马斯10月16日在兰卡瓜举行的“Esto es Chile”研讨会上表示，The Rio Times报道，消息援引自《La Tercera》。

以合作伙伴关系取代出售

马斯表示，国家不会出售Codelco的母公司，但有意建立更多、更好的合作伙伴关系。他指出，这类协议应在不将公司私有化的情况下引入资本、理念和新矿山。

Codelco正准备于11月公布一项大规模投资计划。预计该文件将明确可能的股权出售、资产收购和合作伙伴关系。目前尚未公布具体合作伙伴、资产、交易金额或计划公布日期。

安全、债务与生产核算

马斯还表示，Codelco的管理将发生重大变化，重点关注员工安全、生产和公司稳定。他称，该企业拥有大量债务，同时设有盈利和亏损的部门。

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10月11日，在Codelco所属的El Teniente矿山，两名员工死亡。部长向其家属表示慰问，并强调对违反安全规定实行零容忍。据《La Tercera》报道，马斯和财政部长要求召开临时股东大会，以审议事故和安全措施。

检察机关也在调查Codelco的生产核算，此前出现了错误，包括在Ministro Hales和Salvador部门重复计算材料。公司董事会主席贝尔纳多·丰滕将这一情况称为“虚假生产”。

此外，马斯表示，何塞·安东尼奥·卡斯特总统已设定实现4%经济增长的目标。政府还计划将旅游业对国内生产总值的贡献提高一个百分点，部长估计这可能创造约10万个就业岗位。

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