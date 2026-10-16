Chile nie sprzeda spółki matki Codelco — The Rio Times

Rząd Chile nie wystawi na sprzedaż spółki matki państwowego producenta miedzi Codelco, lecz dąży do rozwoju partnerstw. Minister gospodarki i górnictwa Daniel Mas powiedział o tym 16 października podczas seminarium „Esto es Chile” w Rancagui, informuje The Rio Times, powołując się na La Tercera.

Partnerstwa zamiast sprzedaży

Według Masa państwo nie sprzeda spółki matki Codelco, jednak jest zainteresowane większą liczbą i lepszymi partnerstwami. Zaznaczył, że takie porozumienia powinny przyciągać kapitał, pomysły i nowe kopalnie bez prywatyzacji spółki.

Codelco przygotowuje się do przedstawienia w listopadzie szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego. Oczekuje się, że dokument doprecyzuje możliwą sprzedaż udziałów, nabycia aktywów i partnerstwa. Dotychczas nie wskazano konkretnych partnerów, aktywów, wartości transakcji ani daty prezentacji planu.

Bezpieczeństwo, długi i ewidencja produkcji

Mas zapowiedział również istotne zmiany w zarządzaniu Codelco, skoncentrowane na bezpieczeństwie pracowników, produkcji i stabilizacji spółki. Opisał przedsiębiorstwo jako mające znaczne zadłużenie, a także rentowne i przynoszące straty jednostki.

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11 października w należącej do Codelco kopalni El Teniente zginęło dwóch pracowników. Minister wyraził współczucie ich rodzinom i podkreślił zerową tolerancję dla naruszeń zasad bezpieczeństwa. Mas i minister finansów, według La Tercera, zwrócili się o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu rozpatrzenia wypadków i środków bezpieczeństwa.

Prokuratura bada również ewidencję produkcji Codelco po błędach, w tym zdublowaniu materiału w jednostkach Ministro Hales i Salvador. Przewodniczący rady dyrektorów spółki Bernardo Fonten nazwał tę sytuację „fałszywą produkcją”.

Osobno Mas poinformował, że prezydent José Antonio Kast postawił zadanie osiągnięcia 4% wzrostu gospodarczego. Rząd planuje również zwiększyć wkład turystyki w PKB o jeden punkt procentowy, co według oceny ministra może stworzyć około 100 tys. miejsc pracy.

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