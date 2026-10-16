Чили не будет продавать материнскую компанию Codelco — The Rio Times

Правительство Чили не будет выставлять на продажу материнскую компанию государственного производителя меди Codelco, однако стремится развивать партнерства. Об этом министр экономики и горнодобывающей промышленности Даниэль Мас заявил 16 октября на семинаре «Esto es Chile» в Ранкагуа, сообщает The Rio Times со ссылкой на La Tercera.

Партнерства вместо продажи

По словам Маса, государство не будет продавать материнскую компанию Codelco, однако заинтересовано в большем количестве и более качественных партнерств. Он отметил, что такие договоренности должны привлекать капитал, идеи и новые шахты без приватизации компании.

Codelco готовится представить масштабный инвестиционный план в ноябре. Ожидается, что документ уточнит возможные продажи долей, приобретения активов и партнерства. Конкретные партнеры, активы, стоимость сделок или дата презентации плана пока не названы.

Безопасность, долги и учет производства

Мас также заявил о существенных изменениях в управлении Codelco, сосредоточенных на безопасности работников, производстве и стабилизации компании. Он охарактеризовал предприятие как имеющее значительный долг, а также прибыльные и убыточные подразделения.

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11 октября на принадлежащей Codelco шахте El Teniente погибли двое работников. Министр выразил соболезнования их семьям и подчеркнул нулевую терпимость к нарушениям безопасности. Мас и министр финансов, по данным La Tercera, попросили созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения аварий и мер безопасности.

Прокуратура также расследует учет производства Codelco после ошибок, в частности дублирования материала в подразделениях Ministro Hales и Salvador. Председатель совета директоров компании Бернардо Фонтен назвал ситуацию «ложным производством».

Отдельно Мас сообщил, что президент Хосе Антонио Каст поставил задачу достичь 4% экономического роста. Правительство также планирует увеличить вклад туризма в ВВП на один процентный пункт, что, по оценке министра, может создать около 100 тысяч рабочих мест.

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