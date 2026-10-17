在台湾，国家移民署撤销了一名姓王的中国交换生的入境许可，将其驱逐出境，并禁止其在五年内申请入境。该机构表示，这一决定与该学生在抖音——TikTok的中国版——发布的一则帖子有关，移民署认为该帖子针对台湾总统赖清德，《台北时报》报道。

关于总统演讲的发布

赖清德周一在国立台湾大学举行的Taiwan Bridge Program结业典礼上发表讲话。这名根据交换项目在该校学习的学生发布了一段总统演讲的视频，并添加了许多用户认为是威胁的评论。

该帖子还包含关于台湾海峡两岸统一不可避免的口号，以及反对推动台湾独立行动的内容。这一发布在网上引发愤怒，网上有人呼吁内政部驱逐该学生。

随后，王道歉并表示，他无意在身体上伤害任何人。

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移民机构的决定

移民署表示，已依照法律完成审查，并咨询了教育部、陆委会及其他政府机构。该机构认为，该学生的行为违反了相互尊重和尊严的原则，并在台湾引发公众不安。

据该机构称，该学生于15:00被驱逐出境。中国大陆居民赴台入境规定指出，若持正式许可在台湾停留的人违反相互尊重和尊严的原则，其许可将被撤销。该机构还表示，将仔细审查王今后访问台湾的申请。

国立台湾大学表示，在学生接受当局询问期间，校方陪同了他并向其提供协助。该大学还表示，尊重政府适用相关规定，并遵循校园内言论自由、开放和尊重的原则。

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