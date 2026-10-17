Na Tajwanie Narodowa Agencja Imigracyjna unieważniła zezwolenie na wjazd chińskiemu studentowi wymiany o nazwisku Wang, wydaliła go i zakazała mu ubiegania się o wjazd przez pięć lat. Urząd oświadczył, że decyzja jest związana z wpisem studenta na Douyin — chińskiej wersji TikToka — który agencja uznaje za wymierzony przeciwko prezydentowi Tajwanu Williamowi Laiowi, informuje Taipei Times.

Publikacja o wystąpieniu prezydenta

William Lai przemawiał w poniedziałek podczas ceremonii zamknięcia programu Taiwan Bridge Program na Narodowym Uniwersytecie Tajwańskim. Student, który studiował tam w ramach programu wymiany, opublikował nagranie z wystąpieniem prezydenta i dodał komentarze, które wielu użytkowników odebrało jako groźby.

We wpisie znalazły się także hasła o nieuchronności zjednoczenia obu brzegów Cieśniny Tajwańskiej oraz przeciwko działaniom promującym niepodległość Tajwanu. Publikacja wywołała oburzenie w internecie, gdzie pojawiły się wezwania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wydalenie studenta.

Wang później przeprosił i oświadczył, że nie miał zamiaru fizycznie skrzywdzić kogokolwiek.

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Decyzja służby imigracyjnej

Agencja imigracyjna oświadczyła, że zakończyła kontrolę zgodnie z prawem i konsultowała się z Ministerstwem Edukacji, Radą do spraw Chin Kontynentalnych oraz innymi organami państwowymi. Urząd uznał, że działania studenta naruszyły zasadę wzajemnego szacunku i godności oraz wywołały niepokój społeczny na Tajwanie.

Według agencji student został wydalony o godz. 15:00. Przepisy dotyczące wjazdu mieszkańców Chin kontynentalnych na Tajwan przewidują unieważnienie zezwolenia, jeśli osoba przebywająca na Tajwanie za oficjalnym zezwoleniem narusza zasadę wzajemnego szacunku i godności. Agencja poinformowała również, że kolejne wnioski Wanga o odwiedzenie Tajwanu będą dokładnie sprawdzane.

Narodowy Uniwersytet Tajwański oświadczył, że towarzyszył studentowi podczas przesłuchania przez władze i udzielał mu pomocy. Uniwersytet zaznaczył również, że szanuje stosowanie przez rząd odpowiednich przepisów i przestrzega zasad wolności wypowiedzi, otwartości oraz szacunku na kampusie.

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