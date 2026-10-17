На Тайване Национальное иммиграционное агентство аннулировало разрешение на въезд китайскому студенту по обмену по фамилии Ван, выдворило его и запретило подавать заявления на въезд в течение пяти лет. Ведомство заявило, что решение связано с публикацией студента в Douyin — китайской версии TikTok, — которую агентство считает направленной против президента Тайваня Уильяма Лая, сообщает Taipei Times.

Публикация о выступлении президента

Уильям Лай выступил в понедельник на церемонии закрытия программы Taiwan Bridge Program в Национальном тайваньском университете. Студент, обучавшийся там по программе обмена, опубликовал видео с выступлением президента и добавил комментарии, которые многие пользователи восприняли как угрозы.

В публикации также были лозунги о неизбежности объединения обоих берегов Тайваньского пролива и против действий, продвигающих независимость Тайваня. Публикация вызвала возмущение в интернете, где звучали призывы к Министерству внутренних дел выдворить студента.

Позднее Ван извинился и заявил, что не намеревался физически причинить вред кому-либо.

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Решение иммиграционной службы

Иммиграционное агентство заявило, что завершило проверку в соответствии с законодательством и консультировалось с Министерством образования, Советом по делам материкового Китая и другими государственными органами. Ведомство пришло к выводу, что действия студента нарушили принцип взаимного уважения и достоинства и вызвали общественное беспокойство на Тайване.

По данным агентства, студента выдворили в 15:00. Правила въезда жителей материкового Китая на Тайвань предусматривают аннулирование разрешения, если человек, находящийся на Тайване с официальным разрешением, нарушает принцип взаимного уважения и достоинства. Агентство также сообщило, что последующие заявления Вана на посещение Тайваня будут тщательно проверяться.

Национальный тайваньский университет заявил, что сопровождал студента во время допроса властями и оказывал ему помощь. Университет также отметил, что уважает применение правительством соответствующих правил и придерживается принципов свободы выражения мнений, открытости и уважения в кампусе.

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