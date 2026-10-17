巴基斯坦将于11月12日至13日举办巴基斯坦矿产投资论坛（PMIF26），以吸引包括美国在内的外国投资者开发俾路支省的矿产资源。该论坛原计划于4月8日至9日在伊斯兰堡举行，但已被推迟，《快报论坛报》报道。

据该报报道，美国公司目前尚未在俾路支省开展业务。同时，尽管存在安全风险，巴基斯坦政府仍寻求鼓励华盛顿在该省矿业投资中发挥主导作用。去年的巴基斯坦矿产投资论坛汇集了来自50多个国家的5,000名代表；论坛签署了16份谅解备忘录，并举行了18场专题讨论。

与美国的协议

美国进出口银行于2025年12月批准了12.5亿美元。根据美国大使馆的评估，这可能为美国出口价值最高20亿美元的采矿设备和服务创造机会，并支持两国约1.35万个就业岗位。

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2025年9月8日，巴基斯坦边境工程组织与来自密苏里州的美国公司US Strategic Metals签署了两份备忘录，内容涉及关键矿产的开发和加工，包括稀土元素，以及物流服务。根据巴基斯坦总理办公室的信息，合作将从出口锑、铜、金、钨和稀土元素开始。第一阶段计划对关键矿产投资5亿美元，并由US Strategic Metals在巴基斯坦建立一座灵活的多金属加工厂。

Reko Diq项目

Reko Diq铜金矿床位于俾路支省查盖地区，是世界上同类尚未开发矿床中最大的矿床之一。该项目由一家合资企业实施，其中Barrick Mining持有50%股份，俾路支省政府持有25%，另外25%归巴基斯坦三家联邦国有企业所有。

更新后的可行性研究预计矿山将运营37年，资本投资总额为88.3亿美元。预计将于2028年底投产。第一阶段，该企业每年将处理4,500万吨矿石，并生产约24万吨铜和29.7万盎司黄金。国际贷款方已为该项目筹集了超过26亿美元的融资方案。

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