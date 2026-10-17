Пакистан проведёт 12–13 ноября Pakistan Minerals Investment Forum (PMIF26), чтобы привлечь иностранных инвесторов, в частности из США, к разработке минеральных ресурсов провинции Белуджистан. Форум первоначально планировали провести 8–9 апреля в Исламабаде, однако его перенесли, сообщает The Express Tribune.

По данным издания, американские компании в настоящее время не работают в Белуджистане. В то же время правительство Пакистана стремится побудить Вашингтон играть ведущую роль в инвестициях в минеральный сектор провинции, несмотря на риски безопасности. Прошлогодний Pakistan Minerals Investment Forum собрал 5 тысяч делегатов из более чем 50 стран: на нём подписали 16 меморандумов о взаимопонимании и провели 18 панельных дискуссий.

Соглашения с США

Экспортно-импортный банк США одобрил 1,25 млрд долларов в декабре 2025 года. По оценке посольства США, это может открыть возможность для экспорта из США горнодобывающего оборудования и услуг на сумму до 2 млрд долларов и поддержать примерно 13,5 тысячи рабочих мест в обеих странах.

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8 сентября 2025 года пакистанская Frontier Works Organisation и американская компания US Strategic Metals из штата Миссури подписали два меморандума о разработке и переработке критически важных минералов, в том числе редкоземельных элементов, а также о логистических услугах. По информации офиса премьер-министра Пакистана, сотрудничество должно начаться с экспорта сурьмы, меди, золота, вольфрама и редкоземельных элементов. Первый этап предусматривает 500 млн долларов инвестиций в критически важные минералы и создание в Пакистане гибкого полиметаллического перерабатывающего завода US Strategic Metals.

Проект Reko Diq

Месторождение меди и золота Reko Diq расположено в районе Чагаи в Белуджистане и является одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений такого типа. Проект реализует совместное предприятие, в котором Barrick Mining принадлежит 50%, правительству Белуджистана — 25%, а ещё 25% принадлежат трём федеральным государственным предприятиям Пакистана.

Обновлённое технико-экономическое обоснование предусматривает 37 лет работы рудника и общие капитальные инвестиции в размере 8,83 млрд долларов. Производство ожидается в конце 2028 года. На первом этапе предприятие должно перерабатывать 45 млн тонн руды ежегодно и производить около 240 тысяч тонн меди и 297 тысяч унций золота. Международные кредиторы сформировали для проекта пакет финансирования на более чем 2,6 млрд долларов.

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