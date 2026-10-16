Вирубка лісів у бразильській Амазонії впала до мінімуму з 1988 року — The Guardian

У Бразилії вирубка лісів в Амазонії за останній рік зменшилася на 41,8% — до 3335 квадратних кілометрів. Це найнижчий показник від початку супутникових вимірювань у 1988 році, повідомляє The Guardian з посиланням на дані бразильського Національного інституту космічних досліджень.

Найнижчий показник за 38 років

Дані супутникової системи Prodes, яку видання називає найточнішим індикатором вирубки, свідчать, що новий результат на 1236 квадратних кілометрів нижчий за попередній рекордний мінімум. Від початку адміністрації президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у 2022 році темпи вирубки в Амазонії, за цими даними, знизилися на 71,2%.

Найбільші площі вирубки у 2026 році зафіксували у штатах Пара — 33,9% загального показника, Мату-Гросу — 25,5% та Амазонас — 15,7%. Водночас у кожному з цих штатів показники зменшилися більш ніж на 45% проти попереднього року. Єдиним штатом, де ситуація погіршилася, стала Рорайма: там вирубка зросла на 0,4%.

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Скорочення також у Серрадо

У сусідньому з Амазонією біомі Серрадо, що являє собою савану, річна площа вирубки становила 5516 квадратних кілометрів — це найнижчий рівень із 2001 року. За останні чотири роки вирубка в Серрадо скоротилася на 48,4%.

Оприлюднення статистики відбулося напередодні другого туру президентських виборів у Бразилії, призначеного на 25 жовтня. Чинний президент Лула да Сілва змагається з Флавіу Болсонару, сином колишнього президента Жаїра Болсонару. Екологічні групи заявили, що нові дані показують, наскільки багато залежить від підсумків голосування.

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