分离主义政党PQ赢得魁北克选举但未获多数席位——《印度教徒报》

分离主义政党魁北克人党（Parti Québécois，PQ）赢得了加拿大魁北克省选举，但未能获得组建多数政府所需的多数席位。据《印度教徒报》报道，该党领袖保罗·圣皮埃尔·普拉蒙东将成为这座法语省份的下一任省长。

根据部分计票结果，PQ获得了约30%的选票。支持魁北克留在加拿大的各党派之间选票分散，助推了该党的胜利。

特朗普任期结束后的公投

PQ承诺举行关于魁北克脱离加拿大的公投。同时，圣皮埃尔·普拉蒙东曾表示，只要唐纳德·特朗普仍担任美国总统，他就不会发起这项公投。

PQ领袖解释说，关于独立的决定需要具备进行知情且平静讨论的条件。他还排除了至少在2029年前举行投票的可能性。

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加拿大总理马克·卡尼祝贺了PQ领袖，并表示加强魁北克是加强加拿大目标的一部分。该报指出，分离主义者的胜利并未被视为选民拒绝卡尼在贸易战和美国吞并威胁问题上的立场。

对独立和君主制的支持

民调显示，约30%的魁北克居民支持独立。在1980年的公投中，支持魁北克留在加拿大的人士大胜；而在1995年，50.58%的选民投票支持这一立场。

PQ还支持减少移民，尤其是不会说法语的人。圣皮埃尔·普拉蒙东曾表示，他的政府可能停止为魁北克副总督提供资金；副总督在该省代表英国君主制。根据Leger 2025年的一项调查，87%的魁北克居民不觉得自己与英国君主制有联系。

魁北克选举在加拿大阿尔伯塔省就启动脱离加拿大进程进行投票的两周前举行。

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