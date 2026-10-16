Сепаратистская PQ победила на выборах в Квебеке без большинства — The Hindu

Сепаратистская Parti Québécois (PQ) победила на провинциальных выборах в Квебеке, Канада, но не получила большинства для формирования правительства большинства. По данным The Hindu, лидер партии Поль Сен-Пьер Пламондон станет следующим премьером франкоязычной провинции.

Согласно частичным результатам, PQ набрала около 30% голосов. Ее победе способствовало разделение голосов между партиями, выступающими за сохранение Квебека в составе Канады.

Референдум после президентства Трампа

PQ обещает провести референдум о выходе Квебека из состава Канады. В то же время Сен-Пьер Пламондон заявлял, что не будет инициировать его, пока президентом США остается Дональд Трамп.

Лидер PQ объяснял, что решение о независимости требует условий для информированной и спокойной дискуссии. Он также исключал проведение голосования как минимум до 2029 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил лидера PQ и заявил, что укрепление Квебека является частью цели укрепления Канады. Издание отмечает, что победа сепаратистов не считалась отказом избирателей от позиции Карни относительно торговой войны и угроз аннексии со стороны США.

Поддержка независимости и монархии

Опросы показывают, что независимость Квебека поддерживают около 30% жителей провинции. На референдуме 1980 года сторонники сохранения Квебека в составе Канады уверенно победили, а в 1995 году за это проголосовали 50,58% избирателей.

PQ также поддерживает сокращение иммиграции, в частности для людей, не говорящих по-французски. Сен-Пьер Пламондон заявлял, что его правительство может прекратить финансирование лейтенант-губернатора Квебека, который представляет британскую монархию в провинции. Согласно опросу Leger 2025 года, 87% жителей Квебека не чувствовали привязанности к британской монархии.

Выборы в Квебеке состоялись за две недели до голосования в канадской провинции Альберта о начале процесса выхода из состава Канады.

Читай нас в