Kongresman Gregory Mix przedstawił projekt ustawy dotyczącej unieważnienia porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie silników diesla
W Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych zgłoszono projekt ustawy, który przewiduje zablokowanie tzw. „porozumienia dieslowego” prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Dokument przedstawił demokrata Gregory Mix przy poparciu przedstawicieli obu partii.
Projekt ustawy proponuje również zakaz inwestycji w rosyjski sektor energetyczny.
W piątek, 16 października, pojawiło się oświadczenie, w którym stwierdzono, że wiceprzewodniczący komisji Gregory Mix przedstawił ponadpartyjny projekt ustawy dotyczący zakazu „korupcyjnych umów naftowych z Federacją Rosyjską”.
Celem tej inicjatywy, jak podano w komunikacie, jest unieważnienie porozumienia w sprawie oleju napędowego, które Trump zawarł z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.
Informacja ta znajduje się na stronie internetowej Demokratów z Komisji Spraw Zagranicznych.
Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Kijów nie został z wyprzedzeniem poinformowany o porozumieniu USA z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego oraz o decyzji dotyczącej złagodzenia sankcji.
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