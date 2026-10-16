W Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych zgłoszono projekt ustawy, który przewiduje zablokowanie tzw. „porozumienia dieslowego” prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Dokument przedstawił demokrata Gregory Mix przy poparciu przedstawicieli obu partii.

Projekt ustawy proponuje również zakaz inwestycji w rosyjski sektor energetyczny.

W piątek, 16 października, pojawiło się oświadczenie, w którym stwierdzono, że wiceprzewodniczący komisji Gregory Mix przedstawił ponadpartyjny projekt ustawy dotyczący zakazu „korupcyjnych umów naftowych z Federacją Rosyjską”.

Celem tej inicjatywy, jak podano w komunikacie, jest unieważnienie porozumienia w sprawie oleju napędowego, które Trump zawarł z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Informacja ta znajduje się na stronie internetowej Demokratów z Komisji Spraw Zagranicznych.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Kijów nie został z wyprzedzeniem poinformowany o porozumieniu USA z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego oraz o decyzji dotyczącej złagodzenia sankcji.

Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Szczegóły dotyczące terminów i skali przyszłych ataków nie zostały na razie podane.

Rosyjski dyktator Władimir Putin zagroził Ukrainie nowymi atakami w odpowiedzi na ataki na rosyjskie rafinerie i inne obiekty.

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