W Santo Domingo w Republice Dominikańskiej sędzia 16 października zmienił kwalifikację prawną zarzutów wobec właścicieli klubu nocnego Jet Set, Antonio i Maribel Espaillatów, w sprawie zawalenia się dachu, w którym zginęło 236 osób. Jak podaje The Rio Times, akta przekazano do sądu kolegialnego, a rozprawy, które rozpoczęły się 28 sierpnia 2026 roku, mają ruszyć od nowa.

Dach klubu zawalił się w nocy 8 kwietnia 2025 roku podczas koncertu wykonawcy merengue Rubby’ego Péreza, który również zginął. Liczba rannych w materiałach, na które powołuje się publikacja, jest różna: jedne mówią o ponad 100 osobach, inne o 180. Oskarżeni nie zostali uznani za winnych.

Nowa kwalifikacja

Wcześniej właścicielom klubu zarzucano nieumyślne spowodowanie śmierci oraz nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Sędzia Franny González Castillo zmienił kwalifikację na zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Według publikacji, która powołuje się na lokalne medium Hoy, sędzia stwierdził, że przedstawione dowody wskazywały na udokumentowane ostrzeżenia i decyzję o nieprzerywaniu działalności lokalu.

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Według The Rio Times nowa kwalifikacja przewiduje od trzech do 20 lat pozbawienia wolności. Przekracza to 10-letni maksymalny zakres właściwości izby, która rozpatrywała sprawę, dlatego akta przekazano do sądu kolegialnego, który ma zostać wyłoniony w drodze losowania.

Stanowiska stron

Prokuratura powołuje się na opinię inżynierską, według której zawalenie mogło nastąpić wskutek wielokrotnego przeciążania dachu, między innymi przez klimatyzatory i zbiorniki na wodę. Obrona przedłożyła inną opinię, w której jako przyczyny wskazano stopniowe niszczenie belek i wady budowlane. Sąd nie ustalił, która z tych wersji jest prawidłowa.

W czerwcu 2025 roku sąd nakazał Espaillatom regularne stawiennictwo, zakazał im opuszczania kraju i ustanowił dla każdego z nich zabezpieczenie finansowe w wysokości 50 mln peso dominikańskich. W czerwcu 2026 roku zamrożono również aktywa o wartości 500 mln peso dominikańskich na potrzeby ewentualnych odszkodowań. Prokuratura oświadczyła, że jest gotowa ponownie przedstawić dowody nowemu sądowi.

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