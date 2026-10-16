在多米尼加共和国圣多明各，一名法官于10月16日改变了针对Jet Set夜总会业主安东尼奥·埃斯派亚特和马里贝尔·埃斯派亚特的指控法律定性。该案涉及一起屋顶坍塌事故，造成236人死亡。正如《The Rio Times》报道，案件材料已移交合议法庭，2026年8月28日开始的听证会将重新启动。

该俱乐部屋顶于2025年4月8日夜间、梅伦格歌手鲁比·佩雷斯演出期间坍塌，他也在事故中死亡。该报引用的材料中，受伤人数说法不一：一些材料称超过100人，另一些则称为180人。被告尚未被判有罪。

新的定性

此前，俱乐部业主被指控过失杀人和过失致人身体伤害。法官弗兰尼·冈萨雷斯·卡斯蒂略将定性改为具有间接故意的杀人罪。据该报援引当地媒体Hoy的报道，法官表示，听取的证据显示存在有记录的警告，以及不停业的决定。

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据《The Rio Times》报道，新的定性规定可判处3年至20年监禁。这超过了审理该案的法庭分庭10年刑期的最高管辖权限，因此案件材料被移交至合议法庭，该法庭将通过抽签确定。

各方立场

检方援引一份工程报告称，坍塌可能是由屋顶反复超载造成的，其中包括空调设备和储水罐。辩方提交了另一份报告，将原因归为横梁逐步损坏和建筑缺陷。法院尚未确定哪一种说法正确。

2025年6月，法院要求埃斯派亚特夫妇定期报到，禁止他们离境，并为每人设定了5000万多米尼加比索的保证金。2026年6月，为可能的赔偿还冻结了价值5亿多米尼加比索的资产。检方表示，已准备好向新的合议法庭再次提交证据。

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