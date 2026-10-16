В Санто-Доминго, Доминиканская Республика, судья 16 октября изменил юридическую квалификацию обвинений против владельцев ночного клуба Jet Set Антонио и Марибель Эспайят по делу об обрушении крыши, в результате которого погибли 236 человек. Как сообщает The Rio Times, материалы передали в коллегиальный суд, а слушания, начавшиеся 28 августа 2026 года, должны начаться заново.

Крыша клуба обрушилась в ночь на 8 апреля 2025 года во время концерта исполнителя меренге Рубби Переса, который также погиб. Число пострадавших в материалах, на которые ссылается издание, различается: в одних говорится о более чем 100 людях, в других — о 180. Обвиняемые не признаны виновными.

Новая квалификация

Ранее владельцам клуба вменяли непредумышленное убийство и непредумышленное причинение телесных повреждений. Судья Франни Гонсалес Кастильо изменил квалификацию на убийство с косвенным умыслом. По данным издания, ссылающегося на местное медиа Hoy, судья заявил, что заслушанные доказательства указывали на задокументированные предупреждения и решение не приостанавливать работу заведения.

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По данным The Rio Times, новая квалификация предусматривает от трёх до 20 лет лишения свободы. Это превышает 10-летний максимальный предел полномочий палаты, рассматривавшей дело, поэтому материалы передали в коллегиальный суд, который должны определить жеребьёвкой.

Позиции сторон

Прокуратура ссылается на инженерное заключение, согласно которому обрушение могло произойти из-за неоднократной перегрузки крыши, в частности кондиционерами и резервуарами для воды. Защита представила другое заключение, в котором причинами названы постепенное разрушение балок и строительные дефекты. Суд не установил, какая из этих версий является правильной.

В июне 2025 года суд обязал Эспайятов регулярно отмечаться, запретил им выезд из страны и установил денежную гарантию в размере 50 млн доминиканских песо для каждого. В июне 2026 года также были заморожены активы на сумму 500 млн доминиканских песо для возможных компенсаций. Прокуратура заявила, что готова вновь представить доказательства новому суду.

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