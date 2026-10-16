Prezydent Chile José Antonio Kast 16 października odbywa pierwszą od 71 lat wizytę państwową chilijskiego prezydenta w Boliwii. W La Paz w Boliwii ma spotkać się z prezydentem Rodrigo Pazem. Do agendy włączono handel, porty, bezpieczeństwo granic, energetykę oraz od dawna nierozstrzygniętą kwestię dostępu Boliwii do Oceanu Spokojnego, informuje The Rio Times.

Stosunki dyplomatyczne między Chile a Boliwią na szczeblu ambasadorów nie istnieją od 1978 roku. Boliwia zawiesiła wówczas stosunki dyplomatyczne, powołując się na niewystarczającą elastyczność Chile w negocjacjach. Jednocześnie oba kraje utrzymują urzędy konsularne w swoich stolicach.

Spór o wybrzeże

Boliwia utraciła dostęp do morza po wojnie o Pacyfik, która rozpoczęła się 5 kwietnia 1879 roku. Traktat pokojowy z 1904 roku uznał te terytoria za część Chile, jednocześnie przyznając Boliwii prawo do tranzytu handlowego przez terytorium Chile i porty nad Pacyfikiem.

W 2013 roku Boliwia zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, żądając zobowiązania Chile do negocjacji w sprawie suwerennego dostępu do Oceanu Spokojnego. 1 października 2018 roku sąd większością 12 głosów do trzech orzekł, że Chile nie ma prawnego obowiązku prowadzenia takich negocjacji. Jednocześnie sąd zaznaczył, że kraje mogą kontynuować dialog w duchu dobrego sąsiedztwa.

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Handel i współpraca graniczna

Chilijskie porty pozostają ważne dla Boliwii: według szacunku dyrektora generalnego Camex, Mario Rojasa, przechodzi przez nie około 80% boliwijskiego eksportowego ruchu towarowego. Według danych zebranych przez Boliwijski Instytut Handlu Zagranicznego, od 2000 roku do sierpnia 2026 roku eksport Boliwii do Chile wyniósł 2,8 mld dolarów, a import z Chile — 10,7 mld dolarów.

11-punktowa agenda wizyty obejmowała handel, współpracę celną, porty, energetykę, migrację, przeciwdziałanie handlowi narkotykami oraz kwestię boliwijskiego drewna znajdującego się w chilijskich portach. Strony rozważały także memorandum o współpracy w sektorze wydobywczym, warunki modernizacji umowy handlowej ACE 22 oraz projekty światłowodowe i energetyczne.

W południe w La Paz nie było doniesień o podpisaniu dokumentów: podpisywanie umów i wspólnej deklaracji nadal trwało. Kwestie ewentualnego powrotu ambasadorów, dostępu Boliwii do morza oraz sytuacji z drewnem pozostawały nierozstrzygnięte.

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