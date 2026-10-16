Президент Чили Хосе Антонио Каст 16 октября совершает первый за 71 год государственный визит чилийского президента в Боливию. В Ла-Пасе, Боливия, он должен встретиться с президентом Родриго Пасом. В повестку включены торговля, порты, безопасность границы, энергетика и давний вопрос доступа Боливии к Тихому океану, сообщает The Rio Times.

Дипломатические отношения между Чили и Боливией на уровне послов отсутствуют с 1978 года. Боливия тогда приостановила дипломатические связи, сославшись на недостаточную гибкость Чили в переговорах. В то же время обе страны сохраняют консульские учреждения в столицах друг друга.

Спор о побережье

Боливия потеряла выход к морю после войны на Тихом океане, начавшейся 5 апреля 1879 года. Мирный договор 1904 года признал эти территории частью Чили, одновременно предоставив Боливии право коммерческого транзита через чилийскую территорию и тихоокеанские порты.

В 2013 году Боливия обратилась в Международный суд ООН, требуя обязать Чили вести переговоры о суверенном доступе к Тихому океану. 1 октября 2018 года суд большинством в 12 голосов против трёх постановил, что Чили не имеет юридической обязанности проводить такие переговоры. В то же время суд отметил, что страны могут продолжать диалог в духе добрососедства.

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Торговля и приграничное сотрудничество

Чилийские порты остаются важными для Боливии: по оценке генерального менеджера Camex Марио Рохаса, через них проходит примерно 80% боливийского экспортного грузопотока. Согласно данным, собранным Боливийским институтом внешней торговли, с 2000 года по август 2026 года экспорт Боливии в Чили составил 2,8 млрд долларов, а импорт из Чили — 10,7 млрд долларов.

В 11-пунктную повестку визита вошли торговля, таможенное взаимодействие, порты, энергетика, миграция, противодействие наркотрафику и вопрос боливийской древесины, находящейся в чилийских портах. Стороны также рассматривали меморандум о сотрудничестве в горнодобывающей отрасли, условия модернизации торгового соглашения ACE 22, волоконно-оптические и энергетические проекты.

По состоянию на полдень в Ла-Пасе сообщений о подписании документов не было: подписание соглашений и совместной декларации всё ещё продолжалось. Вопросы возможного возвращения послов, доступа Боливии к морю и ситуация с древесиной оставались неурегулированными.

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