W Maroku utworzono nowy rząd pod przewodnictwem Fatimy Zahry El Mansouri, pierwszej kobiety, która objęła stanowisko premierki kraju. Król Mohammed VI przyjął członków gabinetu i przeprowadził ceremonię ich mianowania w Pałacu Królewskim w Rabacie, informuje Anadolu Agency.

Koalicja czterech partii

Nowy rząd utworzyła koalicja czterech sił politycznych: Partii Autentyczności i Nowoczesności, którą reprezentuje El Mansouri, Partii Istiqlal, Socjalistycznej Unii Sił Ludowych oraz Partii Postępu i Socjalizmu.

Partie te ogłosiły utworzenie większości parlamentarnej po drugiej turze konsultacji w sprawie utworzenia rządu, która rozpoczęła się 30 września. 29 września król powierzył El Mansouri misję utworzenia gabinetu po tym, jak jej Partia Autentyczności i Nowoczesności zajęła pierwsze miejsce w wyborach 23 września, zdobywając 97 mandatów.

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Skład nowego gabinetu

W skład rządu weszło 32 członków, w tym ministrowie i ministrowie delegowani. Siedem stanowisk w gabinecie objęły kobiety, w tym premierka; w poprzednim rządzie Aziza Achnoucha było sześć kobiet.

Stanowiska zachowali minister spraw wewnętrznych Abdelouafi Laftit, minister spraw zagranicznych Nasser Bourita, minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi oraz minister spraw islamskich i fundacji religijnych Ahmed Toufiq. W nowym gabinecie utworzono także Ministerstwo Sztucznej Inteligencji, Transformacji Cyfrowej i Reformy Administracyjnej, na czele którego stanął Ahmed Rahhou.

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