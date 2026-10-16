В Марокко сформировали новое правительство во главе с Фатимой Захрой Эль-Мансури — первой женщиной, занявшей должность премьер-министра страны. Король Мухаммед VI принял членов кабинета и провел церемонию их назначения в Королевском дворце в Рабате, сообщает Anadolu Agency.

Коалиция из четырех партий

Новое правительство сформировала коалиция из четырех политических сил: Партии аутентичности и современности, которую представляет Эль-Мансури, партии «Истикляль», Социалистического союза народных сил и Партии прогресса и социализма.

Эти партии объявили о создании парламентского большинства после второго раунда консультаций по формированию правительства, который начался 30 сентября. 29 сентября король поручил Эль-Мансури сформировать кабинет после того, как ее Партия аутентичности и современности заняла первое место на выборах 23 сентября, получив 97 мест.

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Состав нового кабинета

В состав правительства вошли 32 члена, в том числе министры и министры-делегаты. Семь должностей в кабинете заняли женщины, включая премьер-министра; в предыдущем правительстве Азиза Ахнуша было шесть женщин.

Свои должности сохранили министр внутренних дел Абдельуафи Лафтит, министр иностранных дел Нассер Бурита, министр юстиции Абделлатиф Уахби и министр по делам ислама и вакфов Ахмед Туфик. В новом кабинете также создали Министерство искусственного интеллекта, цифровой трансформации и административной реформы, которое возглавил Ахмед Рахху.

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