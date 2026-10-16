W Brazylii sondaż Futura Inteligência i 100% Cidades wykazał techniczny remis przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października. Senator ze stanu Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro uzyskał 50,8% ważnych głosów, a prezydent Luiz Inácio Lula da Silva — 49,2%, informuje The Rio Times.

Różnica w granicach błędu statystycznego

Różnica między kandydatami wynosi 1,6 punktu procentowego, podczas gdy margines błędu badania wynosi 2,2 punktu procentowego przy 95-procentowym poziomie ufności. Sondaż przeprowadzono telefonicznie 14 i 15 października wśród 2 tys. wyborców. Jest on zarejestrowany w Najwyższym Sądzie Wyborczym Brazylii pod numerem BR-03764/2026.

W ogólnym rozkładzie odpowiedzi, przed przeliczeniem na ważne głosy, Bolsonaro poparło 49% respondentów, a Lulę — 47,5%. Kolejne 1,5% ankietowanych wybrało pusty lub nieważny głos albo nie poparło żadnego kandydata, a 2,1% było niezdecydowanych.

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Przewaga Bolsonaro się zmniejszyła

W poprzednim sondażu Futura/100% Cidades, opublikowanym 13 października, Bolsonaro miał 51,8% ważnych głosów wobec 48,2% Luli. W ciągu trzech dni jego przewaga zmniejszyła się z 3,6 do 1,6 punktu procentowego.

Futura zapytała również uczestników, na kogo na pewno by nie zagłosowali. Lulę odrzuciło 47,2% respondentów, a Bolsonaro — 46,1%.

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