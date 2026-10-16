在巴西，Futura Inteligência和100% Cidades的一项民调显示，在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前，双方呈技术性平局。来自里约热内卢州的参议员弗拉维奥·博索纳罗获得50.8%的有效选票，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得49.2%，《里约时报》报道。

差距处于误差范围内

两名候选人的差距为1.6个百分点，而该调查在95%置信水平下的误差范围为2.2个百分点。该民调于10月14日和15日通过电话对2,000名选民进行。该民调已在巴西高等选举法院登记，编号为BR-03764/2026。

在换算为有效选票前的总体回答分布中，49%的受访者支持博索纳罗，47.5%支持卢拉。另有1.5%的受访者选择空白票或无效票，或不支持任何候选人，2.1%尚未决定。

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博索纳罗的领先优势缩小

在10月13日公布的上一项Futura/100% Cidades民调中，博索纳罗获得51.8%的有效选票，卢拉为48.2%。三天内，他的领先优势从3.6个百分点缩小至1.6个百分点。

Futura还询问参与者，他们绝对不会投票给谁。47.2%的受访者排除卢拉，46.1%排除博索纳罗。

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