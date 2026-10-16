В Бразилии опрос Futura Inteligência и 100% Cidades показал техническую ничью перед вторым туром президентских выборов, запланированным на 25 октября. Сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару получил 50,8% действительных голосов, а президент Луис Инасиу Лула да Силва — 49,2%, сообщает The Rio Times.

Разрыв в пределах погрешности

Разница между кандидатами составляет 1,6 процентного пункта, тогда как погрешность исследования равна 2,2 процентного пункта при 95-процентном уровне доверия. Опрос проводился по телефону 14 и 15 октября среди 2 тысяч избирателей. Он зарегистрирован в Высшем избирательном суде Бразилии под номером BR-03764/2026.

В общем распределении ответов, до пересчета на действительные голоса, Болсонару поддержали 49% респондентов, а Лулу — 47,5%. Еще 1,5% опрошенных выбрали пустой или недействительный бюллетень либо не поддержали ни одного кандидата, а 2,1% не определились.

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Преимущество Болсонару сократилось

В предыдущем опросе Futura/100% Cidades, опубликованном 13 октября, Болсонару имел 51,8% действительных голосов против 48,2% у Лулы. За три дня его преимущество сократилось с 3,6 до 1,6 процентного пункта.

Futura также спросила участников, за кого они точно не стали бы голосовать. Лулу отвергли 47,2% респондентов, Болсонару — 46,1%.

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