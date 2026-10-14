据阿纳多卢通讯社报道，阿尔及利亚刑法修正案已生效，其中规定，对特定故意纵火以及伴随酷刑、性暴力或虐待的绑架儿童案件判处死刑。该修正案上周获得议会两院批准，并已刊登在该国官方公报上。

纵火处罚

故意焚烧森林、林地、耕地或荒地，以及森林中的树木和木材，将适用死刑。对于应外国国家或一方要求、或为其利益而故意焚烧公共或私人财产，以及作为涉及叛国罪和与有组织犯罪集团共谋的犯罪组成部分，也规定了这一处罚。

新规定涵盖危害安全和公共秩序、国家统一、机构稳定或经济的犯罪。其还涉及损害环境、生态平衡、森林、植物、动物和农业资源的行为。

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对煽动、鼓励、资助、策划或参与此类行为者，以及以任何方式协助准备或促成此类行为者，包括通过信息和通信技术及社交媒体实施相关行为者，也规定了死刑。导致一人或多人死亡的故意纵火同样可判处死刑。

绑架儿童

对绑架儿童并对其实施酷刑、性暴力或虐待的人，规定判处死刑。这不取消现行法律规定的其他处罚。因新规定所界定的犯罪而被定罪者，将无法适用刑法规定的减轻情节。

总统阿卜杜勒马吉德·特本在8月底发生大规模火灾后，下令恢复对这些罪行适用死刑。火灾造成人员死亡和财产损失，尤其是在该国东部省份。

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