联合国安理会成员谴责胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯，并表示此类袭击的强度正在增加。他们指出，针对民航设施和能源基础设施的打击造成平民死亡和受伤。

袭击机场和阿美公司

据Asharq Al-Awsat报道，声明提及10月10日和11日针对哈立德国王国际机场的袭击，安理会成员称其为鲁莽行为。根据他们掌握的信息，这些袭击造成了人员死亡和受伤。声明还提到针对其他机场和沙特阿美公司设施的多次打击。

安理会成员表示，支持沙特阿拉伯应对其境内针对平民和民用设施的袭击。他们强调，该国根据国际法享有不可剥夺的自卫权。

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呼吁停止升级

安理会成员还再次谴责胡塞武装在红海和曼德海峡针对商业航运的袭击和威胁。他们强调，有必要确保商船及其船员的安全。

声明强调，必须全面落实第2216号决议及安理会随后通过的决议。安理会成员呼吁开展务实合作，包括与也门政府合作，以防止胡塞武装获得用于进一步袭击的武器、相关物资、技术援助、培训、资金和其他支持。他们要求胡塞武装立即停止军事升级，并重申支持联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里为实现也门全面政治解决所作的努力。

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