Члены Совета Безопасности ООН осудили продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию, интенсивность которых, согласно их заявлению, возрастает. Они отметили, что удары по объектам гражданской авиации и энергетической инфраструктуре привели к гибели и ранениям гражданских лиц.

Удары по аэропортам и Aramco

Как сообщает Asharq Al-Awsat, в заявлении упомянуты удары по Международному аэропорту имени короля Халида 10 и 11 октября, которые члены Совбеза назвали безрассудными. По их данным, в результате этих атак были погибшие и раненые. В заявлении также говорится о многочисленных ударах по другим аэропортам и объектам Saudi Aramco.

Члены Совета Безопасности выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии атакам на гражданских лиц и гражданские объекты на ее территории. Они подчеркнули неотъемлемое право страны на самооборону в соответствии с международным правом.

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Призыв прекратить эскалацию

Члены Совбеза также вновь осудили атаки и угрозы хуситов коммерческому судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они подчеркнули необходимость обеспечить безопасность торговых судов и их экипажей.

В заявлении подчеркнута необходимость полного выполнения резолюции 2216 и последующих резолюций Совета Безопасности. Члены Совбеза призвали к практическому сотрудничеству, в том числе с правительством Йемена, чтобы не допустить получения хуситами вооружений, связанных с ними материалов, технической помощи, обучения, финансирования и иной поддержки для дальнейших атак. Они потребовали от хуситов немедленно прекратить военную эскалацию и подтвердили поддержку усилий спецпосланника ООН Ханса Грундберга по всеобъемлющему политическому урегулированию в Йемене.

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