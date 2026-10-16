Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ potępili trwające ataki Huti na Arabię Saudyjską, których intensywność, jak stwierdzili, rośnie. Zaznaczyli, że uderzenia w obiekty lotnictwa cywilnego i infrastrukturę energetyczną doprowadziły do śmierci i obrażeń cywilów.

Uderzenia w lotniska i Aramco

Jak podaje Asharq Al-Awsat, w oświadczeniu wspomniano o uderzeniach w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida 10 i 11 października, które członkowie Rady Bezpieczeństwa określili jako lekkomyślne. Według ich danych ataki te spowodowały ofiary śmiertelne i rannych. Oświadczenie mówi również o licznych uderzeniach w inne lotniska i obiekty Saudi Aramco.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa wyrazili solidarność z Arabią Saudyjską w przeciwdziałaniu atakom na cywilów i obiekty cywilne na jej terytorium. Podkreślili niezbywalne prawo kraju do samoobrony zgodnie z prawem międzynarodowym.

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Wezwanie do zakończenia eskalacji

Członkowie Rady Bezpieczeństwa ponownie potępili również ataki i groźby Huti wobec żeglugi handlowej na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab al-Mandab. Podkreślili konieczność zapewnienia bezpieczeństwa statków handlowych i ich załóg.

W oświadczeniu podkreślono potrzebę pełnego wdrożenia rezolucji 2216 oraz kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Członkowie Rady Bezpieczeństwa wezwali do praktycznej współpracy, w tym z rządem Jemenu, aby uniemożliwić Huti pozyskanie broni, powiązanych materiałów, pomocy technicznej, szkoleń, finansowania i innego wsparcia dla dalszych ataków. Zażądali od Huti natychmiastowego zaprzestania eskalacji militarnej oraz potwierdzili poparcie dla działań specjalnego wysłannika ONZ Hansa Grundberga na rzecz kompleksowego politycznego uregulowania w Jemenie.

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