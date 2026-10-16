台湾实际工资增长创11年新高——《台北时报》

台湾今年前八个月的实际总收入增长率为2.66%，为11年来最高水平。《台北时报》援引台湾行政院主计总处的数据报道称，出口强劲增长和相对温和的通胀推动了收入增加。

8月工资

8月平均经常性月薪同比增长3.28%，达到52,523新台币。包括奖金、加班费和其他支付在内的平均月总收入增长6.64%，达到69,520新台币。

该机构人口普查部门副主任唐文玲将这一趋势与出口增长联系起来。她表示，与去年相比，就业人数、经常性工资和员工总收入均有所增加，加班时数继续上升。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

行业间差异

8月经常性月薪中位数增长3.46%，至41,353新台币，显著低于平均水平。今年前八个月，经常性工资中位数增长3.06%，至39,383新台币，平均工资则增长2.94%，至49,110新台币。

在主要行业中，金融和保险业的经常性工资增幅最大，增长5.85%，至75,313新台币。制造业该指标增长3.47%，至51,661新台币；批发和零售业增长3.52%，至50,414新台币。住宿和餐饮业的增长最弱，工资仅增长0.4%，至38,871新台币。

8月平均工作时长为172.9小时，比一年前增加0.5小时。平均加班时长增加0.1小时，至8.9小时。该机构表示，这反映出在人工智能设备需求旺盛的背景下，劳动力需求保持稳定。

关注我们在