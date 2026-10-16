Na Tajwanie realny wzrost łącznych zarobków w pierwszych ośmiu miesiącach roku wyniósł 2,66%, co jest najwyższym wynikiem od 11 lat. Wzrostowi dochodów sprzyjał silny wzrost eksportu oraz względnie umiarkowana inflacja, podał Taipei Times, powołując się na tajwański Generalny Urząd Budżetu, Rachunkowości i Statystyki.

Płace w sierpniu

Średnia regularna miesięczna płaca w sierpniu wzrosła o 3,28% w ujęciu rocznym, do 52 523 nowych dolarów tajwańskich. Średnie łączne miesięczne zarobki, obejmujące premie, wynagrodzenie za nadgodziny i inne wypłaty, zwiększyły się o 6,64%, do 69 520 nowych dolarów tajwańskich.

Zastępczyni dyrektora departamentu spisowego urzędu Tang Wen-ling powiązała tę dynamikę ze wzrostem eksportu. Jak powiedziała, w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły zatrudnienie, regularne płace i łączne dochody pracowników, a liczba godzin nadliczbowych nadal rosła.

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Różnice między sektorami

Mediana regularnej miesięcznej płacy w sierpniu wzrosła o 3,46%, do 41 353 nowych dolarów tajwańskich, co jest znacznie poniżej średniej. W pierwszych ośmiu miesiącach roku mediana regularnej płacy wzrosła o 3,06%, do 39 383 nowych dolarów tajwańskich, a średnia o 2,94%, do 49 110 nowych dolarów tajwańskich.

Największy wzrost regularnych płac wśród głównych branż odnotowano w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym — o 5,85%, do 75 313 nowych dolarów tajwańskich. W przemyśle wskaźnik wzrósł o 3,47%, do 51 661, a w handlu hurtowym i detalicznym — o 3,52%, do 50 414. Najsłabszą dynamikę wykazały sektory zakwaterowania i gastronomii: płace wzrosły tam jedynie o 0,4%, do 38 871 nowych dolarów tajwańskich.

W sierpniu średni czas pracy wyniósł 172,9 godziny, o 0,5 godziny więcej niż rok wcześniej. Średnia liczba godzin nadliczbowych wzrosła o 0,1 godziny, do 8,9 godziny, co odzwierciedla stały popyt na pracę w warunkach wysokiego popytu na sprzęt do sztucznej inteligencji, podał urząd.

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