Malezja przyjęła prezydenta Mjanmy Mina Aung Hlainga w Kuala Lumpur z czerwonym dywanem i wartą honorową. Premier Malezji Anwar Ibrahim oświadczył, że jest gotów pomóc Mjanmie wrócić do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Min Aung Hlaing został zaproszony do Malezji, aby omówić kwestię uchodźców i migrantów z Mjanmy. Według Ibrahima Mjanma jest gotowa przyjąć z powrotem swoich obywateli na własny koszt. W Malezji przebywa około 193 tys. obywateli Mjanmy, z których większość wywodzi się z prześladowanej muzułmańskiej mniejszości Rohingya.

Min Aung Hlaing oświadczył, że przy sprzyjającej pogodzie skieruje okręty marynarki wojennej do repatriacji ludzi. Jednocześnie Mjanma od dawna nie uznaje Rohingjów za swoich obywateli. Znaczna część stanu Rakhine, z którego wywodzi się ta mniejszość, znajduje się pod kontrolą etnicznej grupy zbrojnej Armia Arakanu.

Powrót do ASEAN

ASEAN nie dopuszczał Mina Aung Hlainga do spotkań na wysokim szczeblu z powodu odmowy jego administracji wdrożenia pięciopunktowego planu pokojowego bloku. Plan przewiduje zakończenie przemocy i konstruktywny dialog między stronami wojny.

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Malezja stała się piątym państwem ASEAN, które przyjęło Mina Aung Hlainga po objęciu przez niego urzędu prezydenta w kwietniu. Wcześniej odwiedził Tajlandię, Wietnam, Kambodżę i Laos. Rzecznik prezydenta Mjanmy przekazał, że kolejnymi krajami, które może odwiedzić, są Indonezja i Brunei.

Krytyka zbliżenia

Badaczka Bridget Welsh oświadczyła, że zmiana podejścia Malezji przerwała „tamę oporu” wobec wojskowych władz Mjanmy w regionie i może zapewnić im międzynarodową legitymizację. Według grup monitorujących wojna domowa w Mjanmie trwa piąty rok, pochłonęła do 100 tys. ofiar i zmusiła co najmniej 3,5 mln ludzi do opuszczenia domów.

Pomimo zaproszenia Mina Aung Hlainga do rozmów pokojowych z ugrupowaniami zbrojnymi walki trwają w stanach Rakhine, Chin, Kaczin i Karen, a także w regionie Sikajnu. Badacz z Uniwersytetu w Sydney Sai Kyi Zin Soe zauważył, że naloty wojskowe nie ustały w czasie kontaktów dyplomatycznych ASEAN z władzami Mjanmy.

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