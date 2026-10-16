马来西亚承诺协助缅甸重返东盟——半岛电视台

马来西亚在吉隆坡以红地毯和仪仗队迎接缅甸总统敏昂莱。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，愿意协助缅甸重返东南亚国家联盟。据半岛电视台报道。

敏昂莱受邀访问马来西亚，以讨论来自缅甸的难民和移民问题。易卜拉欣表示，缅甸准备自费接回本国公民。马来西亚境内约有19.3万名缅甸公民，其中大多数来自遭受迫害的穆斯林罗兴亚少数民族。

敏昂莱表示，如天气条件允许，他将派遣海军舰艇遣返人员。与此同时，缅甸长期以来不承认罗兴亚人为本国公民。该少数民族的原籍地若开邦很大一部分处于民族武装组织若开军的控制之下。

重返东盟

由于敏昂莱政府拒绝执行该组织的五点和平计划，东盟一直不允许他参加高级别会议。该计划规定停止暴力，并在战争各方之间开展建设性对话。

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自敏昂莱于4月就任总统以来，马来西亚成为第五个接待他的东盟国家。此前，他曾访问泰国、越南、柬埔寨和老挝。缅甸总统发言人表示，印度尼西亚和文莱可能成为他下一步访问的国家。

对关系缓和的批评

研究人员布里奇特·韦尔什表示，马来西亚的做法转变冲破了该地区抵制缅甸军政府的“堤坝”，并可能赋予其国际合法性。监测组织的数据显示，缅甸内战已持续第五年，造成多达10万人死亡，并迫使至少350万人离开家园。

尽管敏昂莱邀请武装组织举行和平谈判，若开邦、钦邦、克钦邦和克伦邦以及实皆地区的战斗仍在继续。悉尼大学研究人员赛基津索指出，在东盟与缅甸当局进行外交接触的背景下，军方空袭并未停止。

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