Малайзия приняла президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Куала-Лумпуре с красной дорожкой и почётным караулом. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о готовности помочь вернуть Мьянму в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Мин Аун Хлайн был приглашён в Малайзию для обсуждения вопроса беженцев и мигрантов из Мьянмы. По словам Ибрагима, Мьянма готова за свой счёт принять обратно своих граждан. В Малайзии находятся около 193 тысяч граждан Мьянмы, большинство из которых происходят из преследуемого мусульманского меньшинства рохинджа.

Мин Аун Хлайн заявил, что при благоприятной погоде направит корабли военно-морских сил для репатриации людей. В то же время Мьянма долгое время не признаёт рохинджа своими гражданами. Значительная часть штата Ракхайн, откуда происходит это меньшинство, находится под контролем этнической вооружённой группировки Армия Аракана.

Возвращение в АСЕАН

АСЕАН не допускала Мин Аун Хлайна к встречам высокого уровня из-за отказа его администрации выполнять мирный план блока из пяти пунктов. План предусматривает прекращение насилия и конструктивный диалог между сторонами войны.

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Малайзия стала пятым государством АСЕАН, принявшим Мин Аун Хлайна после того, как в апреле он занял пост президента. До этого он посетил Таиланд, Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Представитель президента Мьянмы сообщил, что следующими странами для визитов могут стать Индонезия и Бруней.

Критика сближения

Исследовательница Бриджит Уэлш заявила, что изменение подхода Малайзии прорвало «плотину сопротивления» военным властям Мьянмы в регионе и может придать им международную легитимность. По данным мониторинговых групп, гражданская война в Мьянме продолжается пятый год, унесла до 100 тысяч жизней и вынудила по меньшей мере 3,5 миллиона человек покинуть свои дома.

Несмотря на приглашение Мин Аун Хлайна к мирным переговорам с вооружёнными группировками, боевые действия продолжаются в штатах Ракхайн, Чин, Качин и Карен, а также в регионе Сикайн. Исследователь Сиднейского университета Сай Кьи Зин Сое отметил, что авиаудары военных не прекратились на фоне дипломатических контактов АСЕАН с властями Мьянмы.

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