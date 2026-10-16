В подземельях Вавельского королевского замка в Польше установили детектор, который использует космические частицы — мюоны — для исследования внутренней структуры холма. Прибор разместили в Драконьей пещере в рамках проекта VIEW. Он позволяет искать пустоты, коридоры и трещины без бурения или другого вмешательства в исторический памятник, сообщает RMF24.

Как работает мюонный детектор

Мюоны — это природные частицы, возникающие в результате взаимодействия космического излучения с атмосферой. Детектор фиксирует количество мюонов, проходящих через горные породы с разных направлений. Большее количество зарегистрированных частиц может свидетельствовать о наличии пустого пространства, в частности коридора или трещины.

Сравнение результатов измерений с моделью холма позволяет создать карту плотности его внутренней части. Астрофизик и директор компании Muotech Ноэми Забари сравнила этот метод с компьютерной томографией, в которой источником излучения являются природные мюоны.

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Исследование памятника

Вавельский холм стал первым историческим объектом в Польше, который исследуют этим методом. По словам руководительницы отдела археологии Вавельского королевского замка Моники Каминьской, на холме есть пещеры и структуры, точное расположение которых до сих пор известно не полностью. Результаты должны помочь определить участки для возможных будущих археологических раскопок и снизить риск повреждения ценных конструкций.

В установке детектора участвовали физики Федеральной политехнической школы Лозанны, которая сотрудничает с CERN. Подобную технологию применили в 2017 году, когда над Большой галереей пирамиды Хеопса в Египте обнаружили ранее неизвестную пустоту. Недавно метод также использовали для исследования холма Королевского замка в Будапеште.

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