波兰瓦维尔皇家城堡的地下空间安装了一台利用宇宙粒子——缪子——研究山丘内部结构的探测器。该设备作为VIEW项目的一部分被放置在龙穴中。据RMF24报道，它能够在不钻探或以其他方式干预这处历史古迹的情况下，寻找空洞、通道和裂缝。

缪子探测器如何工作

缪子是宇宙辐射与大气相互作用产生的天然粒子。探测器记录从不同方向穿过岩石的缪子数量。记录到更多粒子可能表明存在空旷空间，包括通道或裂缝。

将测量结果与山丘模型进行比较，可以绘制其内部的密度图。天体物理学家、Muotech公司负责人诺埃米·扎巴里将这一方法比作计算机断层扫描，其中辐射源是天然缪子。

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古迹研究

瓦维尔山成为波兰首个采用这一方法研究的历史遗址。瓦维尔皇家城堡考古部门负责人莫妮卡·卡明斯卡表示，山丘上有洞穴和其他结构，其确切位置至今仍未被完全掌握。研究结果应有助于确定未来可能进行考古发掘的区域，并降低损坏珍贵结构的风险。

来自洛桑联邦理工学院、并与CERN合作的物理学家参与了探测器的安装。类似技术曾于2017年被应用，当时在埃及胡夫金字塔大回廊上方发现了一处此前未知的空洞。近日，该方法还被用于研究布达佩斯皇家城堡所在的山丘。

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