在挪威，一个政府委员会建议全球最大的主权财富基金放宽投资伦理限制，并允许投资生产核武器的公司。该基金管理的资产价值近2.3万亿美元。

据半岛电视台报道，该委员会的一致建议已提交给挪威财政部。该小组由前中央银行行长斯韦因·耶德雷姆领导。委员会还提议赋予管理该基金的中央银行更广泛的权力，以评估伦理风险。

审查限制措施

委员会建议审查对投资与核武器生产相关公司的禁令。报告作者援引安全局势恶化以及挪威对北约核威慑的依赖。

报告称，该基金可能获得投资美国、英国和法国核武器制造公司的机会。委员会指出，可能重新被纳入投资组合的企业生产挪威自身防务所需的武器装备。

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其他建议包括改变独立伦理监督机构的角色。这可能使对潜在投资的部分评估得以保密。

围绕卡特彼勒的争议

规则审查部分与一场争论有关：该基金去年撤出了对美国建筑公司卡特彼勒的投资。基金解释称，这一决定是由于该公司可能参与了以色列在加沙和被占领约旦河西岸战争期间侵犯人权的行为。该媒体指出，此后华盛顿向奥斯陆施压。

委员会认为，涉及其他国家行为的决定应通过挪威当局常规外交渠道作出，而不是通过该基金的投资政策作出。这些提议已受到挪威反对派政治人士的批评。分析师劳伦斯·洛告诉半岛电视台，放宽该基金在核武器问题上的立场可能影响其他全球投资者的做法。

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