土耳其航空在土耳其伊斯坦布尔与CFM International签署了一份谅解备忘录，涉及供应逾300台LEAP-1B发动机，其中包括备用发动机。该文件还规定为机队逾600台发动机提供长期服务支持，AeroTime报道。

用于波音737 MAX的发动机

根据初步协议，逾300台LEAP-1B发动机可用于最多150架新的波音737 MAX飞机。2026年9月，土耳其航空向波音订购了100架737 MAX 8飞机，并获得另外50架飞机的选择权。

签署仪式于10月16日在伊斯坦布尔举行，土耳其航空董事会及执行委员会主席穆拉特·谢克尔以及赛峰集团首席执行官奥利维耶·安德里耶斯出席。赛峰集团是CFM International的两家母公司之一。

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机队维护与MRO

双方还原则上同意对土耳其航空全部LEAP-1B发动机机队进行长期维护。该支持将涵盖此前订购和交付的发动机、备用机组、租赁飞机的发动机、未来可能的选择权，以及子公司航空运营商AJet的发动机。

该备忘录还包含一项材料供应协议，以支持在土耳其建立发动机维护、维修和大修企业。目前，土耳其航空和AJet共运营96架配备CFM56-7B发动机的波音737 NG飞机，以及79架配备LEAP-1B发动机的波音737 MAX飞机。

穆拉特·谢克尔表示，与CFM的新举措将支持机队和航线网络的增长，以及该运营商的运营效率。奥利维耶·安德里耶斯指出，该备忘录体现了双方共同致力于支持这家航空公司进一步增长和扩大机队。

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