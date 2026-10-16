Turkish Airlines в Стамбуле, Турция, подписала с CFM International меморандум о взаимопонимании по поставке более 300 двигателей LEAP-1B, включая запасные. Документ также предусматривает долгосрочную сервисную поддержку более 600 двигателей флота, сообщает AeroTime.

Двигатели для Boeing 737 MAX

Согласно предварительной договоренности, более 300 двигателей LEAP-1B могут быть использованы для до 150 новых самолетов Boeing 737 MAX. В сентябре 2026 года Turkish Airlines заказала у Boeing 100 самолетов 737 MAX 8, а также получила опцион еще на 50 бортов.

Церемония подписания состоялась 16 октября в Стамбуле с участием председателя совета директоров и исполнительного комитета Turkish Airlines Мурата Шекера и генерального директора Safran Оливье Андриеса. Safran является одной из двух материнских компаний CFM International.

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Обслуживание флота и MRO

Стороны также достигли принципиальной договоренности о долгосрочном обслуживании всего парка двигателей LEAP-1B Turkish Airlines. Поддержка должна охватить ранее заказанные и поставленные двигатели, запасные агрегаты, двигатели самолетов в лизинге, возможные будущие опционы, а также двигатели дочернего перевозчика AJet.

Меморандум также содержит соглашение о поставке материалов для поддержки создания в Турции предприятия по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту двигателей. В настоящее время Turkish Airlines и AJet вместе эксплуатируют 96 самолетов Boeing 737 NG с двигателями CFM56-7B и 79 Boeing 737 MAX с двигателями LEAP-1B.

Мурат Шекер заявил, что новый шаг с CFM должен поддержать рост флота и маршрутной сети, а также операционную эффективность перевозчика. Оливье Андриес отметил, что меморандум отражает общее стремление сторон поддерживать дальнейший рост авиакомпании и расширение ее флота.

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