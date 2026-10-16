Turkish Airlines w Stambule w Turcji podpisały z CFM International memorandum o porozumieniu dotyczące dostawy ponad 300 silników LEAP-1B, w tym silników zapasowych. Dokument przewiduje również długoterminowe wsparcie serwisowe dla ponad 600 silników floty, podaje AeroTime.

Silniki dla Boeingów 737 MAX

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem ponad 300 silników LEAP-1B może zostać wykorzystanych w maksymalnie 150 nowych samolotach Boeing 737 MAX. We wrześniu 2026 roku Turkish Airlines zamówiły u Boeinga 100 samolotów 737 MAX 8, a także otrzymały opcję na kolejnych 50 maszyn.

Ceremonia podpisania odbyła się 16 października w Stambule z udziałem przewodniczącego rady dyrektorów i komitetu wykonawczego Turkish Airlines Murata Şekera oraz dyrektora generalnego Safran Oliviera Andrièsa. Safran jest jedną z dwóch spółek macierzystych CFM International.

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Obsługa floty i MRO

Strony osiągnęły również porozumienie co do zasady w sprawie długoterminowej obsługi całej floty silników LEAP-1B Turkish Airlines. Wsparcie ma obejmować wcześniej zamówione i dostarczone silniki, jednostki zapasowe, silniki samolotów leasingowanych, potencjalne przyszłe opcje, a także silniki przewoźnika zależnego AJet.

Memorandum obejmuje również umowę na dostawy materiałów wspierających utworzenie w Turcji zakładu obsługi technicznej, napraw i remontów generalnych silników. Turkish Airlines i AJet eksploatują obecnie łącznie 96 samolotów Boeing 737 NG z silnikami CFM56-7B oraz 79 Boeingów 737 MAX z silnikami LEAP-1B.

Murat Şeker oświadczył, że nowy krok z CFM ma wspierać rozwój floty i siatki połączeń, a także efektywność operacyjną przewoźnika. Olivier Andriès zaznaczył, że memorandum odzwierciedla wspólne dążenie stron do wspierania dalszego rozwoju linii lotniczej i rozbudowy jej floty.

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