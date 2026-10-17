尼日利亚报道称，已逮捕已解散的养老金制度改革工作组前负责人阿卜杜勒拉希德·迈纳之子费萨尔·迈纳。据Premium Times Nigeria援引TheCable的报道，他自2020年起一直藏匿，此前据调查人员称，他违反保释条件并离开了该国。

关于逮捕的报道

TheCable报道称，费萨尔·迈纳被尼日利亚国家安全局SSS逮捕。该机构也被称为DSS，随后将其移交给经济和金融犯罪委员会（EFCC）。据该媒体一名未具名消息人士称，此次逮捕据称发生在获得迈纳秘密返回尼日利亚的信息之后。

据TheCable报道，SSS人员在阿布贾卡尔萨纳地区追踪到迈纳，随后将其移交给EFCC。截至发稿时，SSS媒体部门和EFCC发言人未回应Premium Times Nigeria就此案提出的询问。

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洗钱案判决

2020年，EFCC以三项与洗钱有关的罪名起诉费萨尔·迈纳。他获准保释，但据该媒体报道，他据称违反保释条件并离境。庭审在他缺席的情况下继续进行，2021年10月，阿布贾联邦高等法院判处他14年监禁。

法院认定，费萨尔·迈纳使用了United Bank for Africa的一个虚假账户，其父亲据法院认定通过该账户洗钱5810万奈拉。资金被转入以Alhaji Faisal Farm 2名义开设的账户，随后由费萨尔·迈纳及其父亲在2013年10月至2019年6月期间提取。

2022年11月，上诉法院维持有罪判决，但将刑期从14年减至7年。法院表示，首次被定罪的人不应被判处最高刑罚。

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