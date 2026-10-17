W Nigerii poinformowano o zatrzymaniu Faisala Mainy, syna Abdulrasheeda Mainy, byłego szefa rozwiązanego Zespołu Zadaniowego ds. Reformy Systemu Emerytalnego. Według Premium Times Nigeria, które powołuje się na TheCable, ukrywał się on od 2020 roku po tym, jak miał naruszyć warunki zwolnienia za kaucją i opuścić kraj.

Informacja o zatrzymaniu

TheCable poinformowało, że Faisal Maina został zatrzymany przez nigeryjską Służbę Bezpieczeństwa Państwowego — SSS, znaną również jako DSS — i przekazany Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Według anonimowego źródła cytowanego przez portal, zatrzymanie miało nastąpić po uzyskaniu informacji o potajemnym powrocie Mainy do Nigerii.

Według TheCable funkcjonariusze SSS namierzyli Mainę w rejonie Karsana w Abudży, a następnie przekazali go EFCC. Jednostka medialna SSS i rzecznik EFCC nie odpowiedzieli na pytania Premium Times Nigeria dotyczące tej sprawy do czasu publikacji.

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Wyrok w sprawie prania pieniędzy

W 2020 roku EFCC postawiła Faisalowi Mainie trzy zarzuty związane z praniem pieniędzy. Został zwolniony za kaucją, jednak według portalu miał naruszyć jej warunki i wyjechać z kraju. Proces był kontynuowany pod jego nieobecność, a w październiku 2021 roku Federalny Sąd Najwyższy w Abudży skazał go na 14 lat więzienia.

Sąd ustalił, że Faisal Maina korzystał z fikcyjnego rachunku w United Bank for Africa, za pośrednictwem którego jego ojciec, zgodnie z ustaleniami sądu, wyprał 58,1 mln nair. Środki trafiały na rachunek otwarty na nazwisko Alhaji Faisal Farm 2, a następnie były wypłacane przez Faisala Mainę i jego ojca w okresie od października 2013 roku do czerwca 2019 roku.

W listopadzie 2022 roku Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok skazujący w mocy, ale skrócił karę z 14 do siedmiu lat. Sąd stwierdził, że osoba skazana po raz pierwszy nie powinna otrzymać maksymalnej kary.

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