斯普利特球迷因反犹口号被捕——Balkan Insight

在克罗地亚斯普利特，警方拘留了数名Torcida球迷组织成员，此前他们在哈伊杜克对阵荷兰阿贾克斯的比赛前高喊反犹和亲纳粹口号。该事件正作为可能的仇恨言论接受调查，Balkan Insight报道。

拘留与调查

据该媒体报道，所有被拘留者均为Torcida成员，且此前已为警方所知。执法人员还预计将有进一步拘留行动。调查法官将决定是否对被拘留者采取审前羁押的预防措施。

这些口号在哈伊杜克对阵阿贾克斯的比赛前数小时响起。阿贾克斯被认为与犹太社群有着长期联系。赛前，哈伊杜克球迷列队穿过城市，队伍前方是一辆Volkswagen Golf Mk1，车顶放着一具棺材，上面写着“Ajax”。

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当局和俱乐部的反应

克罗地亚政府、斯普利特市长、政党以及以色列驻萨格勒布大使馆谴责了球迷的行为。政府表示，谴责美化纳粹政权的口号。克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇强调，仅发表谴责声明是不够的，还需要采取措施并实施制裁，以打击对纳粹主义和乌斯塔沙意识形态的美化。

在欧协联比赛的下半场，因哈伊杜克球迷使用烟火制品，包括信号弹和威力强大的爆竹，比赛中断了12分钟。赛后，俱乐部就阿贾克斯管理层和球员所看到的事件向他们道歉，但没有单独提及赛前的口号。哈伊杜克以2:1获胜，并可能面临欧足联的高额罚款。

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