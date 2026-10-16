W chorwackim Splicie policja zatrzymała kilku członków grupy kibicowskiej Torcida po tym, jak przed meczem Hajduka z holenderskim Ajaksem skandowali antysemickie i pronazistowskie hasła. Incydent jest badany jako możliwa mowa nienawiści, podaje Balkan Insight.

Zatrzymania i śledztwo

Według serwisu wszyscy zatrzymani są członkami Torcidy i byli już znani policji. Funkcjonariusze oczekiwali również kolejnych zatrzymań. Sędzia śledczy ma zdecydować, czy zastosować wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Okrzyki rozbrzmiewały kilka godzin przed meczem Hajduka z Ajaksem — klubem uważanym za mający wieloletni związek ze społecznością żydowską. Przed meczem kibice Hajduka przeszli przez miasto w kolumnie, na czele której jechał Volkswagen Golf Mk1 z trumną na dachu i napisem „Ajax”.

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Reakcja władz i klubu

Działania kibiców potępiły rząd Chorwacji, burmistrz Splitu, partie polityczne oraz Ambasada Izraela w Zagrzebiu. Rząd oświadczył, że potępia okrzyki gloryfikujące reżim nazistowski. Prezydent Chorwacji Zoran Milanović podkreślił, że same oświadczenia potępiające nie wystarczą i potrzebne są działania oraz sankcje przeciwko gloryfikowaniu nazizmu i ideologii ustaszowskiej.

W drugiej połowie meczu Ligi Konferencji gra została przerwana na 12 minut z powodu użycia przez kibiców Hajduka środków pirotechnicznych, w tym rac i silnych petard. Po meczu klub przeprosił kierownictwo i zawodników Ajaksu za wydarzenia, których byli świadkami, nie wspominając osobno o okrzykach przed spotkaniem. Hajduk wygrał 2:1 i może otrzymać znaczną karę finansową od UEFA.

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